Maduro fez "publicidade" à Nike... e nem se apercebeu

Nicolás Maduro foi detido pelas forças norte-americanas e levado para os EUA, no que acabaria por ser uma manobra de marketing para a Nike... que viu as vendas dispararem e não pagou um tostão.Na fotografia partilhada por Donald Trump, Maduro surge com um fato de treino da Nike Tech (é possível ver o símbolo da marca nas calças). A repercussão foi imediata e muito favorável à empresa norte-americana..Ora, a imagem rapidamente se tornou viral por todo o mundo. Quem tem acesso a notícias e/ou redes sociais, dificilmente não viu o casaco e calças feitas em lã, cujo conjunto custa €119,99 no site da marca, que vende artigos de desporto, com especial foco no vestuário.Pesquisas como "Nike Maduro", "Nike Tech Maduro" ou "conjunto Nike Maduro" registaram elevada procura, de acordo com as Google Trends. Em simultâneo, as pesquisas por "conjunto Nike" e "Nike Tech", que não são novas, dispararam logo após a publicação de Trump, no sábado.No domingo, alcançaram um máximo histórico. Portugal está entre os países com maior volume de pesquisas por "conjunto Nike" desde sábado, a par de Espanha, França, Itália e Estados Unidos. Ainda assim, é em países da América Central e América do Sul que se registam mais pesquisas nos últimos 4 dias, em particular no Chile (recordista), Colômbia, Brasil, Uruguai e, claro, Venezuela.No caso de "Nike Tech", a variedade de países varia de forma mais dispersa pelo mundo, já que se registaram grande quantidade de pesquisas em países dos cinco continentes.Vendas disparam e modelo esgotaA Nike registou um aumento repentino nas vendas para o qual, naturalmente, não estava preparada. O conjunto esgotou em vários tamanhos, nas vendas online para vários países. É o caso de Portugal, onde o tamanho 'L extra tall' está indisponível, neste momento. .Maduro diz-se inocente em tribunal. Irmãos Rodríguez consolidam controlo total sobre o Estado venezuelano.Tensão EUA - Rússia na ONU: Captura de Maduro gera embate direto entre potências.Queda de Maduro: EUA apostam na cooperação do regime e deixam os venezuelanos na incerteza