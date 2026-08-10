Maersk e Hapag-Lloyd abrem rota a ligar Mar Vermelho a Mediterrâneo pelo Suez

A companhia marítima dinamarquesa Maersk e a alemã Hapag-Lloyd anunciaram esta segunda-feira a abertura de uma nova rota que liga o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho através do Canal do Suez, substituindo o Cabo da Boa Esperança.

Trata-se da rota AE19, incluída nos serviços da sua aliança Gemini e que liga a Ásia, o Mediterrâneo, a Arábia Saudita e a Europa, informou a Maersk num comunicado, acrescentando que a mudança será efetuada de forma “imediata”.

“A decisão conjunta com a Hapag-Lloyd surge após avaliações exaustivas da situação de segurança na zona do Mar Vermelho e representa um passo no sentido do regresso gradual do corredor trans-Suez”, ler-se no comunicado.

As duas companhias marítimas tinham anunciado há um mês o reinício da rota AE15 pelo Canal do Suez, invocando a melhoria da situação de segurança.

A Maersk suspendeu em dezembro de 2023, tal como outras grandes companhias marítimas, todo o tráfego através do Mar Vermelho e do Golfo de Áden, na sequência de uma série de ataques a embarcações por parte dos rebeldes houthis.

Em dezembro de 2025, o navio “Maersk Sebarok” efetuou a primeira travessia pelo corredor desde a suspensão e, em janeiro de 2026, seguiu-se o “Maersk Denver”.

A Maersk e a Hapag-Lloyd salientaram hoje que, de momento, não têm planos para alterações futuras noutros serviços da aliança Gemini.

“Neste momento, não temos qualquer calendário específico, embora esta mudança seja um passo em frente significativo, não estamos a considerar uma alteração mais abrangente da rede este-oeste para regressar ao corredor trans-Suez”, refere o comunicado.