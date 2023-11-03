Maersk vai cortar 10 mil empregos devido a "dificuldades" no negócio de contentores

A empresa de transportes marítimos Maersk anunciou esta sexta-feira que vai eliminar 10 mil postos de trabalho devido ao "difícil ambiente" que se vive ao nível do comércio internacional de contentores e serviços de logística..Esta medida irá resultar numa poupança avaliada em 600 milhões de dólares (cerca de 564 milhões de euros) em 2024, explicou a empresa aquando da apresentação dos resultados financeiros referentes ao terceiro trimestre deste ano..A Maersk, que tem a sua sede em Copenhaga, indicou ter alcançado lucros antes de impostos de 691 milhões de dólares no terceiro trimestre deste ano, contra 9 100 milhões de dólares no mesmo período do ano passado.."As condições de mercado desafiadoras, resultando de taxas de frete substancialmente mais baixas em comparação com as taxas anormalmente altas em 2022", justificam a queda dos lucros antes de impostos registados no período em análise..O presidente-executivo da AP Moller-Maersk, Vincent Clerc, disse que a Maersk vai continuar a "otimizar" a sua organização, bem como as operações.."A nossa indústria está a enfrentar um novo normal com procura moderada, preços em linha com os níveis históricos e a pressão inflacionista na nossa base de custos", salientou ainda o gestor.."Tendo em conta os tempos difíceis que se avizinham, acelerámos várias medidas de contenção de custos e de tesouraria para salvaguardar o desempenho financeiro", acrescentou.