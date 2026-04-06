Maior central solar do mundo vai nascer na Índia

Está a erguer-se, na Índia, a maior central de energia solar em todo o planeta. A dimensão será cinco vezes a área da cidade de Lisboa.

O Adani Group está a preparar um sistema de baterias com uma capacidade de 1.126 megawatts, ao passo que a capacidade energética é de 3.530 megawatt-hora. A área correspondente supera os 700 quilómetros quadrados, pelo que será cerca de sete vezes a área total da cidade de Lisboa.

O valor do investimento não foi divulgado.

A energia ali produzida daria para abastecer o consumo total de eletricidade de países inteiros como Países Baixos ou Chile, de acordo com as contas feitas pelo El Economista. As instalações estarão finalizadas em 2030.

Um dos objetivos passa por criar condições para reduzir a dependência do carvão, tal como foi definido pelo governo daquele país. Neste momento é de 70% e deverá passar para 49% até 2036. Por aquela altura, a energia solar deverá ter um peso de 65% no total de energia limpa gerada em solo indiano.