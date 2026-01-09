Maior fabricante de chips do mundo vê vendas dispararem 20% no quarto trimestre

A procura por semicondutores continuou em forte alta, mais até do que estava previsto pela generalidade dos analistas, no final do ano passado.A TSMC registou um aumento de 20,45% da faturação no quarto trimestre, enquanto os dados totais de 2025 indicam uma subida ainda mais acentuada, na ordem de 31,6%.A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company é líder global no que diz respeito à produção contratada de chips semicondutores, pelo que conta com clientes de enorme dimensão, como são a Nvidia e a Apple. Voltou a superar as expetativas entre outubro e dezembro, já que as receitas ascenderam a 1,046 biliões de dólares taiwaneses (28,4 mil milhões de euros, ao câmbio atual). Em causa está uma subida homóloga de 20,45%.Posto isto, a faturação disparou 31,6% no total do ano passado, até aos 3,81 biliões de dólares taiwaneses (103.500 milhões de euros).TSMC cada vez mais líderA procura por semicondutores disparou nos últimos anos, fruto da intensa aposta de um vasto conjunto de empresas na Inteligência Artificial. Os data centers são essenciais às empresas que mais querem acelerar o setor e requerem uma série de condições, entre as quais um grande número deste chips. Assim, a TSMC tem registado subidas expressivas na produção, para poder dar resposta à procura existente.A TSMC é líder no respetivo setor e, em 2025, as ações, que negoceiam na bolsa de Wall Street, dispararam 44,2%..Taiwan aprova expansão da TSMC com nova unidade focada em semicondutores para IA.Taiwanesa TSMC regista aumento de quase 40% no lucro com impulso da IA