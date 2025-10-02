Maior vendedora de carros elétricos regista queda nas vendas pela primeira vez em cinco anos

A chinesa BYD registou uma queda nas vendas no terceiro trimestre, a primeira desde 2020. A fabricante de carros elétricos deu mais um sinal de enfraquecimento do setor.O número de carros vendidos recuou para 1,106 milhões entre julho e setembro, menos 2,1% do que no mesmo período do ano passado, o que significa o primeiro decréscimo em cinco anos. Isto porque, desde o segundo trimestre de 2020 (fortemente marcado pelo início da pandemia), não se registava uma queda homóloga dos números de vendas da BYD. Em causa está um sinal que dá força à ideia de enfraquecimento do mercado.O maior vendedor de carros elétricos do mundo (superou a Tesla em 2024) vê assim um ponto final na era de subidas contínuas, à medida que se intensifica a guerra de preços com as outras empresas do setor. De resto, a indústria encara fortes dificuldades, de tal modo que a BYD efetuou um corte de 16% nas expetativas de vendas em 2025, para 4,6 milhões de automóveis.Setembro trouxe uma queda mais expressivaA BYD entregou 393.060 carros no último mês do terceiro trimestre, o que significa um recuo de 6% face ao mesmo mês do ano passado. Trata-se por isso de um decréscimo mais forte do que no total do período em análise..Sueca Northvolt declara falência e abala setor das baterias para carros elétricos na Europa.Xiaomi reduz em 35% preço de elétrico de luxo para competir com Tesla e Porsche