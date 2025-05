Mango comemora três decadas em Portugal com 51 lojas abertas

O segredo para o sucesso, segundo a empresa, está assente em três pontos - criatividade, sustentabilidade e digitalização - que acreditam contribuir para a adesão dos consumidores. "Queremos diferenciar-nos primeiramente no nosso estilo. Falamos sempre do ADN Mango, que é como se disséssemos que temos um estilo mediterrânico, que é colorido, e isso é muito importante para nós. Temos 500 designers em Barcelona que trabalham no estilo Mango", reforçou. Um estilo que, apesar de seguir as tendências da moda, é depois traduzido para a linguagem da marca e que a empresa quer manter em todas as suas lojas do mundo. As peças da marca podem ser adquiridas também através da internet.