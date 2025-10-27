Manuel Guerreiro: "Não há riqueza sem que existam projetos cooperativos fortes"

"Não há progresso e riqueza sem que existam projetos sociais e cooperativos fortes". A garantia é de Manuel José Guerreiro, presidente do Conselho de Administração da Caixa Agrícola de Torres Vedras.Na Global Innovation Coop Summit, que está a decorrer em Torres Vedras e na qual a Caixa Agrícola de Torres Vedras é co-host, o responsável salientou a importância de que haja inovação, aliada a projetos de impacto.Estes devem ser erguidos sem fins lucrativos, ao invés de terem a "riqueza para os acionistas como primeira, segunda, terceira e quarta prioridade", aponta. Em simultâneo, é crucial que surjam "ideias inovadoras, formas que nos permitam trabalhar em conjunto".De resto, "os corporativistas tendem a nascer longe dos centros de decisão, sejam eles económicos ou políticos", o que lhes permite desenvolverem "uma vontade enorme de encontrar soluções para problemas concretos", diz Manuel Guerreiro..Global Innovation Coop Summit 2025 (GICS).Paulo Rangel: "A habitação é o direito social mais frágil. É aquele que está em maior crise"