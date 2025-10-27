DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Manuel Guerreiro: "Não há riqueza sem que existam projetos cooperativos fortes"

O presidente do Conselho de Administração da Caixa Agrícola de Torres Vedras sublinha a importância do cooperativismo e lembra que "os corporativistas tendem a nascer longe dos centros de decisão".
Manuel Guerreiro, presidente do CA da Caixa Agrícola de Torres Vedras, discursou na Global Innovation Coop Summit 2025Reinaldo Rodrigues
"Não há progresso e riqueza sem que existam projetos sociais e cooperativos fortes". A garantia é de Manuel José Guerreiro, presidente do Conselho de Administração da Caixa Agrícola de Torres Vedras.

Na Global Innovation Coop Summit, que está a decorrer em Torres Vedras e na qual a Caixa Agrícola de Torres Vedras é co-host, o responsável salientou a importância de que haja inovação, aliada a projetos de impacto.

Estes devem ser erguidos sem fins lucrativos, ao invés de terem a "riqueza para os acionistas como primeira, segunda, terceira e quarta prioridade", aponta. Em simultâneo, é crucial que surjam "ideias inovadoras, formas que nos permitam trabalhar em conjunto".

De resto, "os corporativistas tendem a nascer longe dos centros de decisão, sejam eles económicos ou políticos", o que lhes permite desenvolverem "uma vontade enorme de encontrar soluções para problemas concretos", diz Manuel Guerreiro.

Global Innovation Coop Summit 2025 (GICS)
Manuel Guerreiro, presidente do CA da Caixa Agrícola de Torres Vedras, discursou na Global Innovation Coop Summit 2025
