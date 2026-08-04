Mapfre e o Carrefour iniciam venda conjunta de seguros

A seguradora Mapfre e a cadeia de distribuição Carrefour iniciaram a comercialização conjunta de seguros, através da Agência de Seguros Vinculada da Carrefour, disponibilizando numa primeira fase produtos de acidentes, morte e proteção de compras.

Num comunicado divulgado hoje, as duas empresas indicaram que os primeiros produtos resultantes da parceria, acordada no início do ano, começaram a ser comercializados esta semana e foram concebidos para oferecer proteção aos clientes, aliada a benefícios de poupança.

Numa fase inicial, a oferta inclui seguros de acidentes, de morte e de proteção de compras, estando previsto o alargamento gradual do catálogo com novas soluções adaptadas às necessidades dos clientes.