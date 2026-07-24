Mapfre reporta lucro de 624 milhões no 1.º semestre, impulsionado pela atividade na Península Ibérica

A seguradora espanhola Mapfre anunciou esta sexta-feira, 24 de julho, um lucro de 624 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, um aumento de 9,4% face ao mesmo período do ano anterior.

Em comunicado à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) de Espanha, o grupo, que também está presente em Portugal, refere que as receitas subiram 1,5%, para 19 mil milhões, e que o volume de prémios cresceu 1,1%, para 16,1 mil milhões.

O desempenho na Península Ibérica destacou‑se como principal contributo, com lucros de 279 milhões no semestre — mais 16,6% — enquanto o valor dos prémios na região se fixou em seis mil milhões de euros, uma diminuição de 0,5%. A Mapfre atribui este comportamento a dinâmicas locais de mercado e ao foco nas linhas de negócio com maior retorno.

Sobre sinistros extraordinários, o grupo antecipou perdas relacionadas com o sismo recente na Venezuela, estimando um impacto de pelo menos 24,8 milhões, segundo o documento.

A seguradora assinalou ainda que as tempestades que afetaram Portugal e Espanha em fevereiro também pressionaram os resultados do primeiro semestre.

Recorde-se que o grupo alcançou um lucro líquido recorde de 1,1 mil milhões de euros em 2025, representando um crescimento de 19,6% em relação ao ano anterior.