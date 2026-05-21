Marca portuguesa de burgers expande‑se para Espanha e quer faturar 25 milhões em 2026

A Street Smash Burgers, lançada em março de 2024 com o seu primeiro restaurante em Campo de Ourique (Lisboa), definiu como objetivo operar em 45 localizações até ao final de 2026 e atingir uma faturação anual de 25 milhões de euros.

O plano inclui a entrada no mercado espanhol ainda antes do término do ano, mantendo critérios estritos de seleção de fornecedores, formação de equipas e controlo de operações, indicam os responsáveis.

A marca, totalmente detida pelos criadores, Carlos Antón Conde e Beatriz Santillana Martinez, assume esse passo já depois de ter crescido em Portugal e de se ter expandido para Itália e Suíça, em pouco mais de dois anos.

A empresa sublinha que financia internamente cada nova abertura, uma estratégia que, segundo a direção, tem permitido manter autonomia nas decisões estratégicas e velocidade de execução.

A operação emprega atualmente mais de 250 colaboradores e assenta num modelo de formação interna e processos padronizados pensados para garantir qualidade e consistência operacional entre mercados, salienta a empresa em comunicado.

Os fundadores afirmam ter construído em dois anos uma estrutura capaz de replicar a oferta em cidades como Lisboa, Porto, Milão, Roma e Zurique, e projetam replicar esse modelo em Espanha à medida que a expansão progride.