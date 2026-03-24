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Marcas do portefólio da Trust in News avaliadas em 500 mil euros

A avaliação económica dos ativos da TiN foi requerida no âmbito do processo de insolvência da empresa, tendo sido concluída a 27 de fevereiro
Marcas do portefólio da Trust in News avaliadas em 500 mil euros
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O valor das marcas do portefólio da insolvente Trust in News (TiN) ronda os 500 mil euros, segundo um relatório de avaliação económica elaborado pela consultora ClarkeModet, a que a agência Lusa teve hoje acesso.

De acordo com o relatório, o valor total das marcas de imprensa e publicações periódicas da TiN varia entre os 496.066 euros (método conservador) e os 526.099 euros (método otimista), dos quais 450.482 euros a 480.514 euros relativos à marca Visão e respetivas extensões e 45.584 euros respeitantes às marcas sem exploração comercial.

A avaliação económica dos ativos da TiN foi requerida no âmbito do processo de insolvência da empresa, tendo sido concluída a 27 de fevereiro.

Fundada em 2017, a TiN é detentora de 16 órgãos de comunicação social, em papel e plataformas digitais, como a Visão, Exame, Caras, Courrier Internacional, Jornal de Letras, Activa, Telenovelas, TV Mais, entre outros.

Segundo a ClarkeModet, “apesar do atual processo de insolvência, algumas marcas mantêm relevância e reconhecimento no mercado, constituindo um conjunto de ativos editoriais e de propriedade intelectual (PI) relevante”.

O portefólio da TiN integra 54 registos de marcas, cujos pedidos foram realizados entre 1990 e 2019, sendo 52 registadas em Portugal, uma no Reino Unido e uma outra na União Europeia.

Atualmente, quatro das marcas registadas em Portugal não se encontram juridicamente ativas – Prima, A nossa Prima, Volt e Girl Talk – pelo que não foram incluídas na avaliação agora feita.

As restantes marcas encontram-se com o respetivo processo administrativo suspenso, sendo que, segundo o relatório, 14 marcas registadas em Portugal, com o nome Visão e extensões, se encontram, “à data atual, a ser comercializadas no território português”, enquanto as restantes, apesar de juridicamente ativas, não estão atualmente em comercialização.

Para estimar o valor atual de mercado das marcas avaliadas, a ClarkeModet diz ter considerado “a natureza da propriedade, bem como o nível e o âmbito de proteção proporcionada pelos diversos registos” e “o nível de utilização ou exploração atual dos ativos, bem como a sua correspondência com os rendimentos obtidos”.

No caso das marcas que ainda se encontram a ser comercializadas, a avaliação teve ainda em conta “o potencial para gerar receitas futuras associadas, considerando o histórico de atuação e a conjuntura económica e do mercado em particular”, assim como “o risco associado ao investimento, relacionado com a estabilidade dos resultados e o potencial de mercado”, refletidos nos fluxos de rendimento expectáveis.

A assembleia de credores da TiN aprovou a 01 de outubro do ano passado a cessação da atividade da empresa, com os principais credores a pedirem uma avaliação das publicações, segundo adiantou na altura à Lusa o representante dos trabalhadores.

Dias depois, o Sindicato dos Jornalistas (SJ) apelou para que Segurança Social e o fisco retirassem a exigência desta “dispendiosa e morosa” avaliação prévia à venda dos títulos da TiN, tendo o administrador de insolvência alertado que não havia verbas para encomendar a avaliação.

Em comunicado, o SJ lembrou que o Jornal de Letras e a Visão tinham propostas de compra que “partiram do diretor do primeiro, José Carlos Vasconcelos, e de um grupo de 15 jornalistas no segundo”, considerando “preferível a gestão de órgãos de comunicação social por jornalistas, sendo necessário garantir a viabilidade económica das publicações para assegurar a manutenção e reforço de cada redação”.

A estrutura sindical recordou ainda que o empresário Armando Batista, da AEIOU, fez uma proposta de compra da Visão, por 100.000 euros, “que supera a oferta de 40.000 euros apresentada pelo grupo de jornalistas do título, a quem o SJ ofereceu apoio logístico, administrativo e jurídico, por entender os benefícios de um projeto de jornalismo dirigido por jornalistas”.

Marcas do portefólio da Trust in News avaliadas em 500 mil euros
Jornalistas da revista Visão conseguem 200 mil euros para disputar leilão do título
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