Margem de refinação da Galp mais do que triplica no terceiro trimestre

A margem de refinação da Galp mais do que triplicou no terceiro trimestre, para 33,8 dólares por barril de petróleo equivalente, segundo dados preliminares divulgados esta segunda-feira, 12 de outubro, pela petrolífera.

De acordo com a atualização dos dados operacionais (trading update), a margem de refinação subiu face aos 9,5 dólares por barril registados no período homólogo, tendo também mais do que duplicado face aos 16,8 dólares do trimestre anterior.

No segmento de upstream (exploração e produção), a Galp registou uma produção média de 131 mil barris de petróleo equivalente por dia, um aumento de 14% face ao período homólogo e de 3% em cadeia.

A subida da margem de refinação surge num contexto de restrições à oferta mundial de combustíveis, devido ao conflito no Médio Oriente, que tem condicionado o funcionamento de refinarias e as exportações de produtos petrolíferos do Golfo Pérsico, nomeadamente de gasóleo. A pressão sobre a oferta tem também sido agravada pelos ataques ucranianos a refinarias russas, segundo a Agência Internacional de Energia (AIE).

O petróleo representou 90% da produção total, acima dos 86% registados no mesmo período de 2025 e dos 88% do trimestre anterior.

No segmento industrial e de ‘midstream’ (transporte e armazenamento), o volume de matérias-primas processadas recuou 2% tanto em termos homólogos como face ao trimestre anterior, para 22,2 milhões de barris de petróleo equivalente.

O fornecimento de produtos petrolíferos atingiu 4,1 milhões de toneladas, um aumento de 1% em termos homólogos e de 7% face ao trimestre anterior.

O gás natural voltou a destacar-se, com os volumes de fornecimento e ‘trading’ a crescerem 26% em termos homólogos, para 21,4 terawatts-hora.

Nas vendas a clientes, os produtos petrolíferos recuaram 1% face ao mesmo período de 2025, enquanto as vendas de gás natural aumentaram 16% e as de eletricidade cresceram 37%.

Na área das energias renováveis, a capacidade instalada situou-se em 2,7 gigawatts, mais 64% em termos homólogos e 18% face ao trimestre anterior.

Já a energia renovável vendida ascendeu a 1.174 gigawatts-hora, mais 42% do que no terceiro trimestre de 2025 e 32% face ao trimestre anterior.

A Galp vai apresentar os resultados completos do terceiro trimestre deste ano no dia 26 de outubro.