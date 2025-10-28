Maria de Belém: "sem sensibilidade não há boas decisões"

Maria de Belém acredita que "existe reconhecimento do povo sobre a economia social" e sublinha que se trata de uma tendência determinante. Isto porque "sem sensibilidade não há boas decisões", sublinhou.As palavras foram deixadas na Global Innovation Coop Summit, que tem como co-host a Caixa Agrícola de Torres Vedras. A ideia passa por promover um debate sobre os benefícios do cooperativismo e desafios que este enfrenta, num contexto global. O segundo e último dia do evento decorre nesta terça-feira. Maria de Belém marcou presença e foi convidada a subir ao palco, onde recebeu o Prémio Padre Milicias Economia Social. Num discurso realizado a este propósito, mostrou-se "muito honrada" e deixou um discurso centrado no corporativismo."A economia social é direitos humanos em ação", reforçou a antiga ministra da Saúde, sobre algo que "nos impele a deitarmos mãos à obra, no sentido de fazermos melhor", disse, antes de deixar um alerta.Para tal, importa que cada indivíduo tenha a vontade de intervir na sociedade, "não pensando apenas nas suas necessidades, mas nas necessidades coletivas, porque umas veem com as outras", lembra.Da mesma forma, "o individualismo é destruidor das qualidades de qualquer ser humano" e, por isso, "ninguém é completo sem os outros", completou..Global Innovation Coop Summit 2025 (GICS)