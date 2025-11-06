Maria Lillo Sanz é a nova diretora financeira da Nestlé Portugal

A Nestlé Portugal anunciou a nomeação de Maria Teresa (Maite) Lillo Sanz como diretora financeira. Com quase 20 anos de experiência na Nestlé, Maite Lillo assume esta posição após quatro anos como responsável pela área de Finanças e Controlo na Nestlé Polónia e Co-Pilot para as Operações na Europa Central e de Leste.A nova Chief Financial Officer (CFO) começou a sua carreira na Nestlé em 2006, na Suíça, onde trabalhou em várias funções relacionadas com controlo financeiro. Entre 2012 e 2015, foi Global Business Controller na Wyeth Nutrition. Também exerceu funções como CFO e responsável pelas operações na Galderma Switzerland, onde contribuiu para a reestruturação do negócio.Em 2018, Maite tornou-se Regional Audit Manager, tendo um papel importante no desenvolvimento de centros regionais no Sudeste Asiático e na Oceânia. Desde 2021, liderou o departamento de Finanças e Controlo na Polónia, alcançando resultados importantes na região.“É com grande entusiasmo que assumo a função de Chief Finance Officer na Nestlé Portugal. Estou ansiosa para aplicar todo o conhecimento adquirido neste novo desafio”, declarou Maite Lillo, citada em comunicado partilhado pela multinacional.Esta nomeação surge na sequência da promoção de Sílvia Balcells, que assumiu a posição de Head of Nestlé IBS Finance na Suíça, onde irá liderar a integração das equipas financeiras em toda a Nestlé IBS..Nestlé lidera ranking das marcas com melhor reputação em Portugal