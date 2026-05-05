Mastercard recorre à IA para ir "muito para lá dos cartões", diz líder da empresa em Portugal

A Mastercard apresentou o Centro de Excelência para a Inovação, em Lisboa. Ali, mais de 600 profissionais desenvolvem tecnologia que permite à empresa desenvolver agentes de IA que conseguirão fazer compras online de forma automática, mediante instruções prévias, de acordo com a informação partilhada nesta terça-feira, 5 de maio.

"Nós hoje estamos muito para lá do cartão", ao contrário do que pode parecer a quem vê de fora, diz o country manager da Mastercard em Portugal, Paulo Raposo, à margem do evento. Isto porque começou por processar pagamentos, no século passado e, neste momento, é "fundamentalmente uma empresa de tecnologia", que desenvolve soluções com o propósito de melhorar a experiência de compra.

Em causa está o desenvolvimento de Agentic AI. Falamos de agentes desenvolvidos através de IA que têm capacidade para procurar a melhor oferta, no que diz respeito ao produto ou serviço que o consumidor procura. A tecnologia vai permitir, inclusive, escolher o cartão mais indicado para realizar o pagamento, em virtude de eventuais programas de pontos, mediante o vendedor e o valor da compra.

De acordo com uma demonstração feita no local, é possível procurar a melhor das ofertas existentes e avançar para a mesma no momento. Imaginando que o consumidor procura um preço mais baixo, poderá dar instruções para a compra se tornar efetiva em caso de haver uma redução no preço (em época de saldos, por exemplo).