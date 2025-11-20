Mastercard prevê que compras de Natal disparem 3,1% na Europa em relação a 2024

O Mastercard SpendingPulse, um estudo da Mastercard que mede as vendas no retalho em lojas físicas e online, prevê um aumento de 3,1% nas despesas de retalho na Europa (excluindo automóvel) até 24 de dezembro de 2025, face ao ano anterior. Hungria (5,2%), Polónia (5%), Espanha (4,8%) e República Checa (4,6%) apresentam as maiores projeções.O relatório aponta uma preferência por compras de menor valor e por experiências: moda, produtos de beleza, mercearia premium, restaurantes e eventos ao vivo concentram a procura, enquanto a compra de bens de maior valor, como mobiliário e eletrónica, perde dinamismo — salvo em Espanha, onde a eletrónica continua forte. Gerações mais jovens impulsionam setores como cosmética e vestuário em segunda mão.Há, no entanto, variações por país, com os alemães a priorizarem eventos ao vivo, os checos a destacarem‑se em cosmética e brinquedos, os italianos a gastarem mais em eletrodomésticos e os espanhóis a liderarem em moda e calçado. Em relação ao valor despendido, o estudo indica que os italianos gastam, em média, 39 euros por compra no período festivo, seguidos de perto pelos britânicos (37 euros) e alemães (36 euros). Os consumidores checos e britânicos aumentam as suas despesas alimentares mais do que os restantes europeus, com os valores médios por compra a crescer 73% e 69%, respetivamente, durante esta época. “Nesta época festiva, os consumidores europeus demonstram resiliência e capacidade de adaptação", afirma Natalia Lechmanova, Economista‑Chefe para a Europa na Mastercard. "Observa‑se uma forte procura por pequenos luxos acessíveis, compras de menor valor e experiências de viagem", acrescenta..Incerteza e cautela. Restauração de pé atrás no Natal teme perda do poder de compra dos portugueses