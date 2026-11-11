Mau tempo: Aeroportos portugueses registam 360 voos cancelados

Os aeroportos de Lisboa, Madeira, Faro e Porto registavam esta quarta-feira, às 11:00, um total de 360 voos cancelados, devido às condições meteorológicas adversas, com Lisboa a concentrar a maioria dos cancelamentos.

A ANA - Aeroportos de Portugal avançou à Lusa que o aeroporto de Lisboa tinha 288 movimentos previamente cancelados, num total de 565 previstos para hoje, aos quais se somavam 22 cancelamentos adicionais durante a operação.

Na Madeira estavam contabilizados 20 cancelamentos prévios, em 80 movimentos previstos, e dois cancelamentos adicionais.

Em Faro, dos 62 movimentos previstos, 14 tinham sido previamente cancelados, registando-se ainda dois cancelamentos adicionais.

No aeroporto do Porto, estavam previstos 214 movimentos, dos quais 12 tinham sido previamente cancelados, não tendo sido registados cancelamentos adicionais durante a operação.

Às 11:00 (hora continental), tinham sido realizados 45 movimentos em Lisboa, 30 no Porto e 11 em Faro, enquanto na Madeira ainda não se tinham realizado movimentos.

A ANA recomenda aos passageiros com voos previstos para hoje que confirmem o estado dos respetivos voos junto das companhias aéreas antes de se deslocarem para os aeroportos, tendo também em consideração eventuais limitações nos acessos rodoviários.

A gestora aeroportuária adianta que continua a acompanhar a situação, em articulação com as entidades competentes, adotando as medidas necessárias em função da evolução das condições meteorológicas.