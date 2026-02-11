Mau tempo: Banco de Fomento recebeu mais de 2.000 candidaturas no valor de 627 milhões

O presidente executivo do Banco Português de Fomento (BPF) adiantou esta quarta-feira, 11, no parlamento, que a instituição recebeu 2.038 candidaturas aos apoios devido ao mau tempo, com uma dimensão de cerca de 627 milhões de euros.

“Recebemos 2.038 candidaturas de empresas, com uma dimensão de 627 milhões de euros”, indicou o presidente executivo do BPF, Gonçalo Regalado, em resposta aos deputados da comissão parlamentar de economia.

Depois precisou que cerca de 517 milhões de euros para mais de 1.700 empresas ficaram “completos” em uma semana.

Este responsável lembrou que na altura em que o país foi afetado pela pandemia de covid-19 foram necessárias nove semanas para que o dinheiro começasse a chegar aos beneficiários.

“Fizemos agora em nove dias, o que na altura se achou fantástico [conseguir] fazer em nove semanas”, destacou.

Gonçalo Regalado disse ainda que foram simplificados processos, nomeadamente nas candidaturas, onde é apenas necessária a assinatura de um documento com sete páginas.

Já nas declarações para o investimento, a 10 anos, são necessários dois documentos – a declaração do beneficiário e de sinistros.

Em 04 de fevereiro, o BPF lançou duas linhas de crédito de emergência de 1.500 milhões de euros dirigidas às empresas afetadas pelas tempestades, para colmatar necessidades imediatas e apoiar a reconstrução de instalações e equipamentos.

Ao contraírem os empréstimos através destas linhas, as empresas terão uma isenção de comissão de garantia e das comissões bancárias habitualmente associadas.

Os pedidos são submetidos junto do BPF pelos bancos comerciais, cabendo às instituições financeiras obter a validação dos empresários para formalizar o empréstimo.

O objetivo das linhas de crédito especiais é assegurar condições de financiamento mais baixas às empresas, uma vez que os bancos concedem os empréstimos através de uma garantia emitida pelo BPF equivalente a 70% ou 80% do financiamento, dependendo da dimensão das empresas.

As linhas abrangem diversos setores de atividade, desde a indústria à hotelaria, passando pela restauração ou empresas agrícolas.

Quinze pessoas morreram em Portugal desde 28 de janeiro na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.