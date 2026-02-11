Empresas

Mau tempo: Galp ativa plano de 6,5 milhões para apoiar populações afetadas

Empresa tem estado no terreno com fornecimento de combustível a veículos e equipas de emergência, disponibilização de materiais essenciais e suporte logístico necessário.
A Galp anunciou esta quarta-feira, 11, a ativação de um Plano Extraordinário de Apoio às populações e territórios afetados pelo mau tempo, no valor global de 6,5 milhões de euros.

Segundo este plano, a Galp "irá apoiar com dois milhões de euros a Estrutura de Missão para a Reconstrução da Região Centro, criada pelo Governo para coordenar e monitorizar os projetos de recuperação e reconstrução de infraestruturas afetadas, como escolas, hospitais e outros equipamentos locais", segundo indicou em comunicado.

Além disso, o plano contempla uma "campanha de apoio direto às populações, no valor total de 2,5 milhões de euros, através de donativos de um milhão de euros à Cruz Vermelha Portuguesa para operações de emergência, um milhão de euros à Rede de Emergência Solidária para apoio imediato e pós-emergência a instituições sociais e famílias sinalizadas e uma campanha de solidariedade em parceria com a Missão Continente com uma contribuição adicional da Galp de até 500 mil euros".

A energética decidiu também reforçar o Programa Vale Energia, com um milhão de euros, através da disponibilização de equipamentos de aquecimento e gás engarrafado (GPL), em articulação com a Entrajuda e organizações sociais locais.

A empresa destacou ainda um programa específico de apoio a colaboradores da Galp afetados, com uma dotação até 400 mil euros, através da ativação de uma linha dedicada para situações de perdas totais ou parciais de habitação ou viaturas.

"Desde o primeiro momento, a Galp tem vindo a mobilizar os seus meios em estreita articulação com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a Cruz Vermelha Portuguesa e outras entidades no terreno, assegurando o fornecimento de combustível a veículos e equipas de emergência, a disponibilização de materiais essenciais, como lonas de proteção e luvas de trabalho, e o suporte logístico necessário para reforçar a capacidade de resposta nas zonas mais afetadas", acrescentou a empresa.

