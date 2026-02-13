Mau tempo: Grupo Mosqueteiros antecipa pagamento de nove milhões a produtores nacionais

O grupo Mosqueteiros, através da insígnia Intermarché, decidiu antecipar pagamentos aos produtores nacionais no valor aproximado de nove milhões de euros, para apoiar estes parceiros na sequência do impacto do mau tempo no setor agrícola.

"A iniciativa traduz-se na redução temporária dos prazos de pagamento aos produtores integrados no Programa Origens, permitindo reforçar a liquidez e a tesouraria das empresas num momento particularmente desafiante para o setor primário", explicou esta sexta-feira, 13, o grupo, em comunicado.

Esta medida excecional de apoio entra em vigor de imediato, detalhou a empresa, sendo que o Programa Origens envolve atualmente 525 produtores e mais de 50.000 toneladas de produtos.

"Esta antecipação de pagamentos é uma medida concreta de apoio à produção nacional e uma forma de reforçar o nosso compromisso com quem trabalha diariamente para garantir alimentos de qualidade aos consumidores”, defendeu o presidente do Grupo Mosqueteiros, Paulo Mendes, citado em comunicado.

Dezasseis pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.