Mau tempo: NOS com 94% do serviço móvel e 92% do fixo já recuperados

A NOS já recuperou 94% do serviço móvel e 92% do serviço fixo em todas as sedes dos concelhos afetados pelo mau tempo, de acordo com o último balanço da operadora de telecomunicações.

Atualmente, "94% do serviço móvel da NOS já se encontra recuperado", acrescentou a mesma fonte.

Na rede fixa, "foi possível recuperar 92% do serviço, desde que exista fornecimento de energia elétrica nas habitações ou instalações", prosseguiu.

Os trabalhos de reposição "continuam em curso e decorrem de forma progressiva, mantendo-se condicionados por fatores externos tais como falhas persistentes de energia, dificuldades de acesso às zonas mais destruídas, exigências de segurança e condições meteorológicas adversas", referiu a NOS.

Desde o primeiro momento, "as equipas da NOS estão no terreno 24 horas por dia, 7 dias por semana, em estreita articulação com a Proteção Civil e as forças de segurança".

Segundo a NOS, "mantêm-se ativas medidas de contingência, incluindo a instalação de geradores, a mobilização de unidades móveis provisórias e a disponibilização de conectividade por satélite, com prioridade absoluta à garantia das comunicações que suportam os serviços críticos e as operações de emergência".

Quinze pessoas morreram em Portugal desde 28 de janeiro na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.