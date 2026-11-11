Mau tempo: Regulador dos seguros recomenda verificar cobertura e conservar provas em caso de danos

Portugal será hoje afetado pela depressão Charles e os consumidores que sofram danos na casa ou no veículo devem verificar a cobertura dos seguros e conservar as provas, segundo a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões.

De acordo com um guia preparado pela ASF aquando a tempestade Kristin, é importante ter em conta que mesmo tendo um seguro multirriscos habitação, as coberturas de fenómenos da natureza, tempestades, inundações, e outras similares, não são obrigatórias, embora a cobertura daqueles riscos seja frequente.

"Deverá confirmar se aquelas coberturas estão incluídas na sua apólice, que danos cobrem e que situações estão excluídas", recomendou o regulador.

Para participar um sinistro, deve ter todas as informações importantes para a análise e avaliação dos prejuízos, sendo que deve conservar "todos os elementos de prova que seja possível recolher", como fotografias, vídeos, faturas, para identificar os danos e apoiar na determinação do seu valor, indicou a ASF.

O sinistro deve ser participado no prazo estabelecido no contrato, sendo que se não indicar um prazo, deve fazê-lo no máximo em oito dias. Ainda assim, "se não cumprir este prazo, por estar comprovadamente impedido de o fazer, isso não poderá levar à perda ou redução da cobertura do seu contrato", assegurou o regulador.

Em caso de danos no veículo, também devem ser verificadas as coberturas do seguro automóvel, sendo que, ao contrário dos seguros multirriscos habitação, as coberturas relacionadas com fenómenos da natureza não costumam fazer parte da cobertura base.

"Terá, assim, de confirmar se a sua apólice inclui coberturas de fenómenos da natureza e que danos cobrem", avisou a ASF.

Portugal continental está em situação de alerta entre as 00:00 e as 23:59 de quarta-feira, devido ao possível agravamento do estado do tempo com a chegada da depressão Charles, prevendo-se que Lisboa, Leiria, Setúbal, Beja e Faro sejam as regiões mais atingidas.

O Governo decidiu fechar as escolas e os serviços públicos não essenciais em todos os distritos, tendo as autoridades admitido o encerramento de pontes e restrições no tráfego aéreo.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), está prevista "a ocorrência de períodos de chuva ou aguaceiros intensos, vento forte, com rajadas que poderão atingir os 120 quilómetros/hora e, em caso de formação do fenómeno 'sting jet' (corrente de ar que desce rapidamente no interior de uma depressão extratropical, acelerando em direção à superfície), ultrapassar os 150 quilómetros/hora".

Foram emitidos avisos meteorológicos vermelhos (o nível máximo) para o continente e também para a Madeira.