Maxfinance produziu 265 milhões em crédito à habitação em outubro

O desempenho da empresa surge num contexto em que os intermediários de crédito já asseguram 57% destas operações, segundo dados do Banco de Portugal (BdP).
Francisco Ferreira Lima é o CEO da Maxfinance
Francisco Ferreira Lima é o CEO da Maxfinance
A rede de intermediação de crédito Maxfinance registou em outubro o seu melhor mês em produção de crédito à habitação, ultrapassando os 265 milhões de euros, com cerca de 1.500 famílias a recorrerem à rede para financiar imóveis.

O desempenho surge num contexto em que os intermediários de crédito ganham peso no mercado nacional: segundo o Banco de Portugal, 56% dos novos contratos de crédito à habitação, em número, e 57% em volume já passam por estes profissionais.

Entre janeiro e setembro de 2025, a Maxfinance acumulou um crescimento de 33,11% face ao mesmo período de 2024, e no terceiro trimestre a variação homóloga foi de 22,8%, indicadores que a empresa aponta como prova da sua capacidade de captar negócio e de melhorar rácios de conversão junto dos bancos.

Francisco Ferreira Lima, CEO da Maxfinance, sublinha que a empresa já tem “mais agências, estamos em mais mercados, conseguimos captar mais negócio e aumentámos os nossos rácios de conversão junto dos bancos porque, na verdade, os nossos gestores e intermediários de crédito estão mais eficientes e conseguem responder à exigência crescente do mercado”.

As operações de crédito novo para compra de habitação foram o principal motor do crescimento, enquanto transferências de crédito, consolidações e créditos para finalidades específicas mantiveram um peso reduzido na produção, refere a Maxfinance.

O valor médio dos contratos celebrados nos primeiros dez meses do ano situou‑se nos 170.000 euros, segundo a empresa, o que reflete a evolução dos preços da habitação e as diferenças por localização e perfil de cliente.

Quanto ao tipo de taxa, verifica‑se preferência clara por taxas mistas, que combinam estabilidade inicial com flexibilidade ao longo do prazo.

Francisco Ferreira Lima é o CEO da Maxfinance
Banco de Portugal diz que renegociações de crédito à habitação caem 45% em fevereiro para 435 milhões de euros
Crédito à habitação
Maxfinance

