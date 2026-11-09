Mazda passa de prejuízo para lucro de 250 milhões de euros entre abril e setembro

A Mazda registou um lucro de 44.225 milhões de ienes (cerca de 250 milhões de euros) entre abril e setembro, após ter contabilizado prejuízos de 45.284 milhões de ienes (cerca de 232 milhões de euros) no período homólogo.

De acordo com a informação divulgada hoje pela fabricante automóvel japonesa, na primeira metade do exercício fiscal, o lucro operacional fixou-se nos 59.124 milhões de ienes (cerca de 334 milhões de euros), contra as perdas operacionais de 53.879 milhões de ienes (cerca de 305 milhões de euros) registadas no mesmo período de 2025.

A empresa salientou que este valor representa uma melhoria de 113.000 milhões de ienes (cerca de 639 milhões de euros) em relação ao registado no ano passado.

Entre abril e setembro, a empresa registou um volume de negócios de 2,69 biliões de ienes (cerca de 15.199 milhões de euros), um aumento de 20,1% em relação ao registado em 2025.

Já o volume total de matrículas cresceu 1% em relação ao ano anterior, atingindo 617.000 veículos vendidos, com melhorias nos mercados japonês, norte-americano, europeu e chinês.

Segundo a Mazda, as taxas de câmbio favoráveis, o aumento das vendas, a melhoria dos preços e a redução dos direitos aduaneiros foram parte das razões para os resultados obtidos.

Para o exercício em curso, que terminará em março de 2027, a marca reduziu a previsão de vendas para 1.297.000 unidades, menos 27.000 do que o previsto anteriormente.

Ainda assim, mantém as previsões de resultado operacional (150.000 milhões de ienes/848 milhões de euros) e de resultado líquido (90.000 milhões de ienes/509 milhões de euros).