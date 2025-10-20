McDonald’s escolhe EDP para fornecimento de energia renovável no Brasil

O McDonald’s firmou um contrato de longo prazo com a EDP para o fornecimento de energia renovável, destinado a abastecer mais de 150 restaurantes no Brasil. A parceria, com duração de 12 anos, envolve 38 franchisados da marca nas regiões Sul e Sudeste do país, prevendo uma produção anual estimada de mais de 61 GWh a partir da central solar Novo Oriente, localizada em São Paulo.Este complexo fotovoltaico, o maior do estado, possui uma capacidade instalada de 319 MWp, suficientes para suprir o consumo energético de cerca de 375 mil famílias. Vera Pinto Pereira, administradora executiva da EDP, expressou o seu contentamento ao afirmar que “sermos novamente escolhidos pela McDonald’s no seu percurso rumo a um futuro mais verde é, sem dúvida, um reflexo da confiança que os nossos clientes depositam nas soluções que a EDP disponibiliza”.O contrato não só cobre a produção de energia, mas também inclui a emissão anual de mais de 61 mil certificados de energia renovável, que garantem a origem limpa da eletricidade e evitam a emissão de cerca de três mil toneladas de dióxido de carbono (CO₂) por ano.Em 2022, a EDP já havia construído três centrais fotovoltaicas para o McDonald’s no Brasil, com uma capacidade total de 6,6 MWp, que abastecem 28 restaurantes e sete quiosques operados pela Arcos Dorados, responsável pela marca na América Latina.Além disso, em Portugal, a McDonald’s também selecionou a EDP para desenvolver projetos de energia solar descentralizada em telhados e parques de estacionamento, além de instalar mais de 150 pontos de carregamento rápido para mobilidade elétrica nos seus restaurantes, consolidando uma colaboração que se estende por vários anos..EDP aposta em projetos híbridos na Austrália com 1,7 GW de capacidade