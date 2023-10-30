McDonald's lucra seis mil milhões de euros até setembro

A cadeia de 'fast food' McDonald's teve lucros de 6.429,8 milhões de dólares (6.073 milhões de euros) entre janeiro e setembro, um aumento de 50% em relação ao registado há um ano..A empresa norte-americana anunciou hoje antes da abertura do mercado que a sua faturação nos primeiros nove meses do ano subiu 11% para 19.087 milhões de dólares..No terceiro trimestre, a McDonald's teve lucros de 2.317 milhões de dólares, 17% acima do registado no mesmo período de 2022, com uma faturação de 6.692 milhões de dólares, 11% mais..Segundo o líder da McDonald's, Chris Kempczinsk, estes números refletem a "solidez" da cadeia como "líder de setor"..Só nos Estados Unidos, as vendas comparáveis da McDonald's aumentaram 8,1% em termos homólogos no terceiro trimestre "impulsionadas por aumentos estratégicos nos preços dos menus", indicou a empresa em comunicado..A empresa decidiu aumentar o dividendo trimestral em 10%, para 1,67 dólares por ação.