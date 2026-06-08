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McKinsey diz que 18 “arenas do futuro” podem gerar mais de 40 biliões por ano até 2040

Estudo do McKinsey Global Institute realça que estas arenas, como por exemplo IA, semicondutores e mobilidade, poderão representar 30% a 40% do crescimento mundial.
McKinsey diz que 18 “arenas do futuro” podem gerar mais de 40 biliões por ano até 2040
Muhammad Nimr Pervez
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O estudo do McKinsey Global Institute (MGI), The race takes off in the next big arenas of competition, conclui que o crescimento económico global está a concentrar‑se em 18 “arenas do futuro” que poderão gerar entre 29 e 48 biliões de dólares anuais até 2040, o equivalente a cerca de 24,9 a 41,4 biliões de euros à taxa de câmbio atual.

Estas arenas poderão representar 30% a 40% do crescimento mundial.

Desde 2022, as arenas cresceram quatro vezes mais do que outros setores em capitalização de mercado e dez vezes mais em receitas.

Entre as áreas destacadas estão software e serviços de IA, veículos autónomos partilhados, veículos elétricos, publicidade digital, cibersegurança, semicondutores, setor espacial, medicamentos contra a obesidade, streaming de vídeo, e‑commerce, robótica, baterias, mobilidade aérea do futuro, construção modular, fissão nuclear, videojogos e biotecnologia não médica.

O relatório, elaborado pelo braço de investigação económica e de negócios da consultora estratégica McKinsey & Company, sublinha que este processo já decorre há quase duas décadas e reflete uma alteração estrutural na criação e distribuição de valor económico.

A concentração geográfica do valor é elevada, uma vez que empresas sediadas nos EUA e na China representam cerca de 90% do valor de mercado dessas arenas.

Os EUA lideram 14 das 18 arenas em capitalização e dez em receitas, enquanto que a China tem vindo a ganhar peso, sobretudo em receitas.

A Europa apresenta uma presença mais limitada, especialmente nas áreas digitais e de software, atribuída a fatores como menor escala empresarial, mercados fragmentados e menor integração em ecossistemas tecnológicos globais — o que constitui um desafio estratégico para a competitividade europeia a médio/longo prazo.

A inteligência artificial é um motor transversal, já que, desde 2022, o conjunto de indústrias base da IA (semicondutores, serviços de cloud e software de IA) acrescentou cerca de 500 mil milhões de dólares em receitas (430 mil milhões de euros) e 11 biliões em capitalização de mercado (9,5 biliões de euros), impulsionando procura por infraestrutura e investimento em escala global.

O MGI identifica também os “omniscalers” — empresas que competem em múltiplas arenas combinando escala financeira, capacidades tecnológicas e rapidez de execução.

Nove empresas encaixam neste perfil, sendo que, em 2025, geraram, em conjunto, 700 mil milhões de dólares de cash‑flow operacional (602 mil milhões de euros) e investiram mais de 800 mil milhões de dólares em I&D e CAPEX (688 mil milhões de euros), expandindo presença para até nove arenas de receita.

Para a McKinsey, competir nas "arenas do futuro" exigirá escala, velocidade e integração tecnológica, com a IA a funcionar como multiplicador de valor. A ausência de massa crítica pode traduzir‑se numa perda estrutural de competitividade para regiões menos expostas, como a Europa.

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