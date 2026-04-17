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MD Group amplia centrais solares para combater volatilidade dos preços de energia

As duas instalações deverão produzir cerca de 1.593 MWh por ano — energia suficiente para abastecer mais de 455 agregados familiares — e evitar a emissão de mais de 170 toneladas de CO₂ anualmente.
MD Group amplia centrais solares para combater volatilidade dos preços de energia
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A GreenYellow vai liderar a expansão das centrais fotovoltaicas do MD Group em Leiria e Valado dos Frades, num projeto fotovoltaico instalado no local, em regime de PPA para autoconsumo, que reforça a aposta conjunta na descarbonização e na redução de custos energéticos.

Em Leiria, a intervenção aumentou a potência instalada para 950 kWp, com a adição de 399 kWp a uma unidade pré‑existente de 551 kWp. Na Nazaré (Valado dos Frades), a central da MD Plastics passa a dispor de 831 kWp.

No seu conjunto, as duas instalações deverão produzir cerca de 1.593 MWh por ano — energia suficiente para abastecer mais de 455 agregados familiares — e evitar a emissão de mais de 170 toneladas de CO₂ anualmente.

Para o MD Group, a iniciativa reduz a dependência de combustíveis fósseis e a exposição à volatilidade dos preços de energia, alinhando a cadeia de valor com exigências ambientais crescentes. Bruno Campos, Quality Director do MD Group, considerou a parceria “fundamental para a nossa estratégia de sustentabilidade e competitividade”.

Luís Almeida, General Manager da GreenYellow Portugal, afirmou que o projecto ilustra “como parcerias sólidas e soluções adaptadas possibilitam uma transição energética acessível e eficiente”.

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