Médio Oriente: Grupo francês TotalEnergies para refinaria saudita devido a ataques

O grupo empresarial petrolífero francês TotalEnergies anunciou esta sexta-feira, 10, a paralisação da sua refinaria em Satorp, na Arábia Saudita, devido a danos provocados nas instalações por ataques militares.

"Como medida de segurança", as unidades da plataforma, de propriedade conjunta da empresa saudita Aramco (62,5%) e da TotalEnergies (37,5%), "foram paralisadas" após "incidentes ocorridos durante a noite de 07 para 08 de abril, que danificaram uma das duas linhas de processamento da refinaria", lê-se.

Os responsáveis pelo conglomerado energético francês esclareceram que "não houve vítimas" resultantes das ofensivas sofridas no complexo industrial, junto à margem do golfo Pérsico.

Quinta-feira, o ministério da Energia saudita tinha relatado "múltiplos ataques" contra "importantes instalações de energia no Reino", incluindo a referida refinaria do grupo francês.

O cessar-fogo provisório de duas semanas para negociações, sobretudo em relação ao bloqueio da navegação no estreito de Ormuz, foi anunciado pelo presidente norte-americano, Donald Trump, na quarta-feira, estando previstas negociações para o Paquistão, previsivelmente a partir de sábado.

O entendimento, mediado por Islamabade, visa conversações para tentar repor a normalidade na zona do golfo Pérsico, após 40 dias de ofensiva militar conjunta israelo-americana contra Teerão e consequentes retaliações por parte da República Islâmica contra alvos nos países vizinhos.