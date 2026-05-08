Médio Oriente: Iberia ativa plano para mitigar impacto do preço do combustível nos bilhetes

A Iberia lançou um plano de resposta ao aumento do preço do combustível, com medidas que garantem o abastecimento, para atenuar o impacto no preço dos bilhetes, e assegurar que não existem cancelamentos de voos neste verão.

O presidente da companhia, Marco Sansavini, explicou nas redes sociais que os resultados apresentados esta sexta-feira, 8, pela IAG (o grupo ao qual pertence a Iberia) refletem a solidez da empresa, com um lucro líquido de 301 milhões de euros, mais 71% do que em 2025.

No entanto, o contexto mudou, afirmou o presidente, porque a forte subida do preço do combustível está a ter um impacto significativo em toda a indústria e obriga a agir com antecipação e a continuar a reforçar a solidez financeira e a excelência operacional.

O plano de resposta ao aumento do combustível para aviação passa pela contenção máxima dos custos internos e pela priorização de investimentos para tentar atenuar o aumento dos custos e “amortecer ao máximo” o impacto nos preços dos bilhetes.

Marco Sansavini acrescentou que, graças a estas medidas, não se prevê o cancelamento de voos este verão em consequência da crise no mercado dos combustíveis provocada pelo encerramento do estreito de Ormuz.

“Os clientes poderão ter a tranquilidade de reservar os voos com a Iberia e a confiança de que não correrão o risco de lhes serem aplicadas taxas adicionais após terem comprado os bilhetes”, garantiu Sansavini.

Para o responsável, a segunda prioridade é continuar a investir em tudo o que contribua para a melhoria do serviço, como a incorporação de novos aviões, a renovação das cabines e a implementação de tecnologia.