MDS lança em Portugal solução de gestão de risco e seguros para canábis medicinal

A MDS lançou no mercado português uma solução de gestão de risco e seguros direcionada ao setor regulado da canábis medicinal, cobrindo toda a cadeia de valor — do cultivo e processamento à distribuição e retalho. O produto combina consultoria especializada, engenharia de risco e programas de seguros personalizados para mitigar riscos como incêndio, roubo, contaminação, responsabilidade por produto, interrupção de atividade e riscos regulatórios.A empresa sublinha a importância de uma abordagem robusta face às exigências legais e às exposições na cadeia de abastecimento, transporte e riscos reputacionais, argumentos que servem para reduzir incertezas e potenciar a estabilidade financeira dos operadores. O mercado pode beneficiar também de maior confiança para investimentos, num setor que, segundo a MDS, está a ganhar peso nas exportações nacionais."A indústria da canábis medicinal está a consolidar‑se como um setor relevante da economia nacional, com um contributo crescente para as exportações", afirma Ricardo Pinto dos Santos, CEO da MDS Portugal. "Com esta oferta, reforçamos o nosso compromisso em disponibilizar soluções de gestão de risco e seguros que acompanham a evolução da economia e promovem a confiança necessária ao investimento e crescimento do setor", sustenta o administrador.