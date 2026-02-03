MELOM e QMACO fecham 2025 com faturação de 31 milhões e 31 novas unidades

A rede MELOM e Querido Mudei a Casa Obras (QMACO) concluiu 2025 com 31 novas aberturas e uma faturação global próxima dos 31 milhões de euros, mais 4,5% face a 2024, impulsionada pelo forte desempenho do QMACO.

O grupo registou receitas totais próximas dos 31 milhões em 2025, com a MELOM a faturar 20,7 milhões e o Querido Mudei a Casa Obras a alcançar o seu melhor resultado de sempre, 10,3 milhões — um crescimento de 39,6% para a marca.

Este foi o melhor ano de expansão da rede desde 2022, com 31 novas unidades distribuídas por vários distritos: sete no Porto, seis em Lisboa e Setúbal, quatro em Faro, duas em Braga e uma em Aveiro, Coimbra, Évora, Leiria, Santarém e Viseu.

Ao longo do ano foram contabilizados mais de 10.000 pedidos de orçamento. O valor médio de obra na MELOM situou‑se em 25.697 euros, enquanto no QMACO foi de 15.073 euros, evidenciando posicionamentos complementares entre as marcas. As remodelações gerais representaram 34% dos pedidos, seguidas por renovações de cozinhas (25%) e casas de banho (18%).

Geograficamente, Lisboa concentrou 35% dos contatos, seguida do Porto (14%) e de Setúbal (12%).

Sobre os resultados, Vasco Magalhães, diretor‑geral da MELOM e QMACO, afirma que "2025 foi um ano muito relevante para o grupo, não só pelo crescimento global da faturação, mas sobretudo pelo forte impulso na expansão da rede. A assinatura de 31 novas unidades confirma a atratividade das nossas marcas e a confiança dos franchisados no nosso modelo de negócio".

O diretor-geral do grupo acrescenta ainda que foi mantido "o foco no reforço da qualidade da nossa rede, apoio aos franchisados e investimento na capacitação das equipas".