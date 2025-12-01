DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Empresas

Airbus diz que menos de 100 aviões estão imobilizados devido a problema de 'software'

A fabricante garante estar a trabalhar com as companhias aéreas na modificação das aeronaves "para garantir que possam ser colocadas novamente em serviço”.
Airbus recolheu cerca de 6.000 aviões A320 para substituição urgente do 'software' de controlo de voo
Airbus recolheu cerca de 6.000 aviões A320 para substituição urgente do 'software' de controlo de vooIgor Martins / Global Imagens
Publicado a

Menos de uma centena de aviões Airbus da gama A320 continuam imobilizados devido a um ‘software’ de comando vulnerável, entre as cerca de 6.000 aeronaves potencialmente afetadas, anunciou esta segunda-feira, 1, a fabricante aeronáutica.

Em comunicado, a Airbus precisa que “a grande maioria” dessas aeronaves foi modificada desde o anúncio do problema, na sexta-feira.

A fabricante diz estar agora a trabalhar com as companhias aéreas na “modificação das menos de 100 aeronaves restantes para garantir que possam ser colocadas novamente em serviço”.

A Airbus anunciou na sexta-feira a recolha de aproximadamente 6.000 aviões A320 para a substituição urgente do 'software' de controlo de voo, devido a problemas causados pela exposição à radiação solar.

Em comunicado, a fabricante aeronáutica informou que solicitou a todas as companhias aéreas clientes que utilizam este 'software' que "suspendam imediatamente os seus voos" após a análise de um incidente técnico ocorrido em 30 de outubro num voo da JetBlue entre Cancún, no México, e Newark, perto de Nova Iorque, quando uma aeronave teve de realizar uma aterragem de emergência em Tampa, na Florida.

A análise do incidente "revelou que a intensa radiação solar pode corromper dados essenciais para o funcionamento dos controlos de voo".

O Airbus A320, que entrou ao serviço em 1988, é a aeronave mais vendida no mundo. No final de setembro, a Airbus tinha entregado 12.257 aviões A320 (incluindo versões de classe executiva).

Airbus recolheu cerca de 6.000 aviões A320 para substituição urgente do 'software' de controlo de voo
Airbus admite "importantes dificuldades e atrasos" no tráfego aéreo
Software
Airbus

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt