Menzies aplaude prolongamento das licenças de 'handling' mas alerta para "desafios adicionais"

A Menzies "saúda" o prolongamento das licenças de handling nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro. Ainda assim, lembra os "desafios adicionais" com que encarou a época alta.

Em comunicado, a SPdH/Menzies mostra satisfação com a decisão tomada pelo Governo de prolongar as licenças, até ao dia 25 de outubro de 2026. Em causa está a "necessidade de assegurar a continuidade das operações aeroportuárias durante o pico do verão", esclarece.

A decisão confere "estabilidade operacional para o período de maior atividade", mas nem tudo é um mar de rosas. É que esta novidade "surge após um período prolongado de incerteza, que criou desafios adicionais ao planeamento da operação para a época alta", pode ler-se.

Não obstante, a Menzies quer "garantir que está plenamente preparada" para a fase de maior procura do ano. Nesse sentido, mostra "total compromisso com a prestação de serviços seguros e fiáveis, alinhados com os mais elevados padrões internacionais", acrescenta.