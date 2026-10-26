Menzies destaca Portugal como mercado "estrategicamente importante" para a empresa

O presidente executivo (CEO) da Menzies Aviation (SPdH), vencedora do concurso para as licenças de assistência em escala (‘handling’) nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro, destacou esta segunda-feira Portugal como “um mercado estrategicamente importante” para a empresa.

“Portugal é um mercado estrategicamente importante para a Menzies e uma porta de entrada fundamental entre a Europa, a América do Norte, a América do Sul e África”, afirma Hassan El-Houry, citado num comunicado divulgado hoje pela empresa, que assim se mantém como operador de ‘handling’ nos três principais aeroportos portugueses.

Salientando ter investido nos últimos anos “de forma significativa” nas suas operações, trabalhadores e capacidade de serviço, a Menzies propõe-se “continuar a desempenhar um papel importante no crescimento do setor da aviação em Portugal nos próximos anos”.

“Portugal é um dos maiores mercados europeus da Menzies, onde a empresa emprega mais de 3.500 pessoas e presta assistência a mais de 100.000 rotações de aeronaves por ano”, refere, salientando que as licenças agora obtidas “asseguram a presença da Menzies a longo prazo e reforçam o seu compromisso de acompanhar o crescimento da atividade das companhias aéreas, com excelência operacional e operações aeroportuárias seguras e eficientes”.

“As licenças terão a duração de sete anos, garantindo previsibilidade a longo prazo a clientes, colaboradores e parceiros aeroportuários e criando uma base para a continuidade do investimento, da inovação e do crescimento em todas as operações da Menzies em Portugal”, sustenta.

Para além de Lisboa, Porto e Faro, a Menzies opera também na Região Autónoma da Madeira, nos aeroportos do Funchal (FNC) e do Porto Santo (PXO).

No comunicado, a empresa salienta que “tem prosseguido o seu investimento em Portugal desde que adquiriu a participação maioritária na Serviços Portugueses de Handling (SPdH) à TAP Air Portugal, em 2024, e passou a deter a totalidade do capital da SPdH em junho de 2026”.

“A TAP desempenhou durante muitos anos um papel importante na SPdH, a antiga Groundforce Portugal, continuando, hoje, a ser um cliente muito valorizado”, refere.

Também citado no comunicado, o vice-presidente executivo da Menzies Aviation para a Europa destaca que “Portugal tem registado um crescimento sustentado da procura de passageiros nos últimos anos, tendo recebido um número recorde de 72,5 milhões de passageiros em 2025, mais 4,7% face ao ano anterior, o que cria oportunidades para a Menzies apoiar as companhias aéreas que estão a crescer e a investir no mercado”.

“Estas licenças oferecem previsibilidade ao nosso negócio a longo prazo e criam a estabilidade necessária para planear, investir e apoiar os nossos clientes à medida que o mercado continua a evoluir”, enfatiza Miguel Gomez Sjunnesson.

A Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) anunciou na passada sexta-feira que a Menzies Aviation venceu o concurso para as licenças de 'handling' nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro.

"A avaliação realizada permitiu concluir que a SPdH demonstra a capacidade técnica necessária para o exercício da atividade de assistência em escala a terceiros nos aeroportos abrangidos pelo procedimento concursal", destacou a entidade reguladora.

Segundo o regulador, a emissão destas licenças "concretiza uma etapa relevante do procedimento concursal destinado à seleção de prestadores de serviços de assistência em escala e contribui para assegurar a continuidade, qualidade, eficiência e competitividade dos serviços disponibilizados aos operadores aéreos e aos restantes utilizadores aeroportuários".