Menzies vence concurso para handling nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro

A Menzies Aviation (SPdH) venceu o concurso para as licenças de assistência em escala (handling) nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro, anunciou esta sexta-feira, 23 de outubro, Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC).

A entidade "concluiu, hoje, o processo de avaliação das condições de licenciamento da SPdH - Serviços Portugueses de Handling, S.A., no âmbito do concurso público para a seleção de um prestador de serviços de assistência em escala a terceiros nos Aeroportos de Lisboa, Porto e Faro", indicou.

"A avaliação realizada permitiu concluir que a SPdH demonstra a capacidade técnica necessária para o exercício da atividade de assistência em escala a terceiros nos aeroportos abrangidos pelo procedimento concursal", destacou a entidade reguladora.

A ANAC emitiu assim várias licenças para os três aeroportos.

Segundo o regulador, a emissão destas licenças "concretiza uma etapa relevante do procedimento concursal destinado à seleção de prestadores de serviços de assistência em escala e contribui para assegurar a continuidade, qualidade, eficiência e competitividade dos serviços disponibilizados aos operadores aéreos e aos restantes utilizadores aeroportuários".

Em julho, a ANAC afastou o consórcio espanhol Union South do concurso para o 'handling' e chamou a SPdH, antiga Groundforce, controlada pela Menzies, para avançar no processo.