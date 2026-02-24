Mercado automóvel da UE regride 3,9% após seis meses de subida

Depois de seis meses de subida, as inscrições de viaturas novas na União Europeia (UE) diminuíram 3,9% em janeiro face a igual período do ano anterior, revela esta terça-feira, 24, a Associação dos Fabricantes Europeus de Automóveis (ACEA).

A preferência dos compradores manteve‑se pelos híbridos não recarregáveis, que representaram 39% das matrículas mensais.

Os elétricos a bateria aumentaram as vendas em 24% ano a ano, enquanto os híbridos plug‑in registaram um crescimento de 29%. Já os veículos movidos a gasolina ou gasóleo caíram 28% e passaram a constituir apenas 30% do mercado.

No plano dos fabricantes, o grupo Volkswagen lidera com 28% de quota, apesar de um declínio de 4% nas matrículas. A Stellantis surge em segundo lugar (18%), beneficiada por um forte desempenho da Fiat (+31%) e por um acréscimo global de 9% nas vendas do grupo.

Renault, Toyota e Hyundai apresentaram quedas de dois dígitos (−17%, −14% e −15%, respetivamente).