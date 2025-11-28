Mercado de escritórios: Porto acelera nos preços de venda enquanto Lisboa mantém estabilidade

A MVGM, empresa europeia de gestão de ativos imobiliários, publicou os indicadores do mercado de escritórios relativos ao 3.º trimestre de 2025 no Iberia Property Market Report Q3 2025, mostrando dinâmicas distintas entre Lisboa e Porto.Na capital do país, o preço médio de venda situa‑se em 2.775 euros/m², com uma variação homóloga positiva de 5,1%. As rendas mostram estabilidade: variação trimestral de -1,2% e crescimento anual de 7,4%, sinalizando uma consolidação da atividade e a maturidade do mercado da capital. “Lisboa continua a demonstrar uma grande resiliência enquanto mercado de escritórios. Apesar das variações trimestrais pouco expressivas, o crescimento anual confirma a confiança dos investidores e utilizadores, num contexto de procura estável e ativos muito competitivos,” afirma Filipa Moreira, Head of Offices da MVGM Portugal.No Porto o comportamento é mais acelerado nos preços de venda: o preço médio atingiu 2.531 euros/m², o que traduz uma subida homóloga de 28,4%. Em contrapartida, as rendas médias fixaram‑se em 14,5 euros/m², com variação trimestral de -2,2% e uma queda homóloga de 6,2%, indicando um ajustamento das rendas face à oferta disponível. Segundo Filipa Moreira, o “Porto tem vindo a afirmar‑se como um polo cada vez mais atrativo para empresas nacionais e internacionais. O forte crescimento nos valores de venda reflete esta procura, enquanto as rendas ajustam o seu valor face à entrada de novos espaços e à reorganização das necessidades dos ocupantes,” acrescenta.Do ponto de vista dos investidores, a MVGM destaca interesse institucional em ambos os mercados: Lisboa pela consistência e previsibilidade; Porto pelo ritmo de valorização dos ativos de venda. Os números do relatório apontam para contextos diferentes — estabilidade e crescimento moderado na capital versus valorização rápida dos imóveis no Porto — com implicações para decisões de investimento, estratégias de ocupação e gestão de carteira..Ocupação de escritórios na Europa cresce 3% e rendas prime sobem 4,9% até setembro