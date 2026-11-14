Mercado do Champagne vale cerca de 27 mil milhões e Portugal quer ficar com uma parte

Grandes marcas ou pequenos produtores? Ambos.

E é precisamente nesta imensidão de possibilidades que Champagne foi fazendo o seu caminho em Portugal na restauração chamada de luxo. É que se por um lado se mantém a procura inflexível por vinhos de marcas mais do que reconhecidas – como Dom Pérignon, Krug ou Veuve Clicquot –, por outro a restauração autoral abriu espaço para a vaga do Champagne de produtores vinhateiros que oferecem micro-produções e garantem a expressão de um terroir muito particular – veja-se o crescimento de marcas como Jacques Selosse ou Agrapart, que são atualmente objetos de culto para conhecedores locais e turistas iniciados que fazem questão de mostrar que podem e querem pagar muito dinheiro por uma das poucas garrafas disponíveis.

Sem surpresa, à medida que os restaurantes portugueses foram ganhando projeção internacional, a valorização de algumas referências nacionais atingiu patamares de preço tão elevado, que facilmente a escolha migra para um Champagne ao invés de para um outro vinho português – exceções feitas aos vinhos do Porto ou Madeira.

Certo é que “mais garrafas houvesse, mais vendia”, garante ao Dinheiro Vivo André Alves, responsável pela Moët-Hennessy Portugal, que faz a distribuição de marcas como Krug, Moët&Chandon e Dom Pérignon. Ou seja, todo o portefólio das marcas de Champagne mais vendidas no país.

“Geralmente a alocação de Krug é vendida assim que sei quantas garrafas tenho por ano. E Dom Pérignon é praticamente igual”, diz, sem querer revelar números. Mas não é difícil chegar a algumas conclusões. Por exemplo, todos os anos são produzidas cerca de 500 mil garrafas de Krug, nas suas várias referências, e sabemos que Portugal terá uma das mais pequenas alocações – EUA e Japão são os principais mercados, com Espanha, Itália e o Benelux a registar importantes vendas. Estima-se, portanto, que por cá se vendam perto de duas mil garrafas de Krug, e muitas delas são escoadas na restauração, onde raramente são vendidas abaixo dos €500.

“O truque é apostar em qualidade, em trabalho diário, em excelência. Temos vindo a manter essa filosofia e quando encontramos lugares como o Gaveto [o restaurante em Matosinhos a única embaixada oficial da marca no país], que tem o mesmo tipo de abordagem, seja na oferta de garrafas exclusivas, seja na temperatura ou na escolha dos copos para servir, torna-se mais fácil” manter as vendas, conta o responsável durante um jantar exclusivo da Krug onde foram apresentadas as novas colheitas do ano.

No caso da Dom Pérignon – que viu as referências apresentadas ao mercado português num outro momento exclusivo, no Museu do Tesouro Nacional, em Lisboa – o caso é diferente. Com uma produção a rondar 4 a 5 milhões de garrafas por ano, estima-se que venha parar a Portugal não mais de oito mil garrafas. Que, ainda assim, também são totalmente vendidas. “Mas aí temos a ajuda dos espaços de animação noturna, onde Dom Pérignon sai muito bem, tal como Veuve Clicquot”, admite André Alves. Recorde-se que, falando de referências como o Dom Pérignon P2, estas facilmente os 1200 euros por garrafa em restaurantes. Um Rosé P2 é vendido a não menos de 1500 euros em garrafeiras – e raramente chega aos restaurantes.

Mas, naturalmente, não é só de garrafas de luxo que se faz o mercado. Em Portugal, a marca de Champagne mais vendida continua a ser Moët-&Chandon (cerca de meio milhão de garrafas vendidas), logo seguida da Veuve Clicquot – ambas pertencentes ao grupo Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH).

Fora do universo LVMH a liderança de vendas é disputada principalmente pela Piper-Heidsieck e pela GH Mumm, seguidas pela Laurent-Perrier, Taittinger e Bollinger, esta última no segmento ultra-premium.

De referir que existem números públicos auditados sobre o volume exato de vendas ou faturação discriminada por marca em Portugal, uma vez que os conglomerados como a LVMH ou a EPI, dona da Piper-Heidsieck, tratam as quotas regionais como segredo comercial e reportam resultados consolidados por zona geográfica. No entanto, através de dados indiretos de mercado, ou seja, preço de retalho, presença na restauração, importação global e dados do Comité Champagne, é possível estimar a discrepância de vendas entre, por exemplo, a Veuve Clicquot e a Piper-Heidsieck, para se ter noção de quão indiscutível parece ser a liderança da Moët-Hennessy, atualmente.

Calcula-se, assim, que a Veuve Clicquot venda cerca de 2,5 a 4 vezes mais em valor total do que a Piper-Heidsieck, impulsionada sobretudo pelo segmento de restauração de luxo e vida noturna que André Alves referiu ao DV. Em termos de garrafas, podemos estar a falar de uma diferença que pode chegar a 5 vezes mais, com vantagem para a Veuve Clicquot.

“Acho que ainda temos espaço para crescer”, adianta ainda o responsável da Moët-Hennessy em Portugal, que não esconde a vontade de aumentar as alocações, sobretudo nas marcas premium, onde tem apostado as fichas nos últimos anos, claramente consciente da tal revolução silenciosa provocada pela alta gastronomia.