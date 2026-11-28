O mercado de luxo mostra estabilidade ou leve crescimento em 2026. Vale 1,5 biliões de euros, com a procura por experiências a crescer. Ao mesmo tempo, a inteligência artificial, cria oportunidades para quem trabalha no setor.

As conclusões constam do Luxury Worldwide Market Study, realizado pela Bain & Company. De acordo com os dados recolhidos, o mercado de luxo cresce entre 1% e 3% em 2026, abaixo da evolução registada nas Américas (4% a 6%). À escala mundial, o setor vai registar um crescimento entre 0% e 2% nas vendas, revelam as estimativas.

A base global de consumidores de luxo abrange 450 milhões de pessoas. Neste contexto, as experiências de luxo (hotelaria, vinhos, iates e jatos privados, por exemplo) cimentam-se como o principal motor de crescimento. O volume de vendas é estimado em 533 milhões de euros, mais 2% a 4% do que em 2025.

Os bens pessoais de luxo invertem a tendência face aos dois anos anteriores (marcados por ligeiras reduções) e devem crescer 2% a 4% (com taxas de câmbio constantes), para 367 mil milhões de euros. Nos ativos de luxo (incluindo automóveis), porém, antecipa-se um recuo de 3% a 5%, para aproximadamente 626 mil milhões de euros.

Os números levam a crer que os consumidores valorizam cada vez mais os momentos e experiências, a par de serviços personalizados, no que respeita ao luxo. Itália e Espanha são casos práticos, pela capacidade de atrair turistas com elevado poder de compra.

Em simultâneo, a inteligência artificial (IA) "está a transformar a forma como os consumidores descobrem, comparam e escolhem as marcas de luxo, além de criar novas oportunidades para melhorar a personalização e a eficiência operacional", concluem os investigadores.

Setor deve manter tendência positiva

Para 2027, antecipa-se um crescimento do mercado de luxo na mesma linha do presente ano, ou seja, entre 0% e 4%. A América deverá continuar a liderar, ao passo que a Europa pode acelerar se conseguir garantir o regresso gradual de fluxos turísticos. Na China, ainda assim, a recuperação tende a ser mais gradual.

Até 2035, o setor deve crescer para 2,2 a 2,6 biliões de euros.