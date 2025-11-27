Mercado nacional de elevadores cresce 8,3% e atinge 390 milhões em 2024

O mercado nacional de elevadores fechou 2024 em 390 milhões de euros, um aumento de 8,3% face a 2023, impulsionado pelo dinamismo da construção, sobretudo residencial, revela a Informa D&B esta quinta-feira, 27.As instalações foram o principal motor do crescimento, com receitas a subir 12,5% para 135 milhões, enquanto manutenção e reparação cresceram 6,3%, para 255 milhões. O parque total supera as 150 mil unidades, com cerca de 40% concentrado no distrito de Lisboa e entre 20% e 25% no Porto.As importações de equipamento aumentaram mais de 9%, para 80 milhões de euros, quase na totalidade provenientes da União Europeia, e ultrapassaram o máximo histórico de 2008. As exportações, embora ainda reduzidas devido à limitada produção nacional, subiram para 13 milhões, com Espanha, Chipre e Angola como principais destinos.A oferta é muito concentrada: as cinco maiores empresas detêm 70,5% do mercado em valor e as dez primeiras 85,3%. O setor combina grandes grupos internacionais, que oferecem serviços integrados, e um conjunto de PME familiares focadas sobretudo em manutenção regional.Em 2023 contabilizavam‑se cerca de 75 empresas relevantes e 3.360 trabalhadores no agregado, com média de 45 empregados por empresa; apenas quatro operadores tinham mais de 250 trabalhadores, e 87% das empresas tinham menos de 50.