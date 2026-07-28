Mercedes-Benz revê em baixa previsões para 2026 após quebra na China

A Mercedes-Benz reviu em baixa alguns objetivos para 2026, após o lucro operacional da divisão automóvel cair 26% no segundo trimestre, penalizado sobretudo pela intensa concorrência dos fabricantes chineses e pela guerra de preços no mercado chinês.

Segundo um comunicado divulgado esta terça-feira, 28 de julho, pelo grupo automóvel alemão, o lucro operacional ajustado (EBIT) da divisão automóvel atingiu 909 milhões de euros entre abril e junho, menos 26% do que no segundo trimestre de 2025.

"Tendo em conta a persistência de um contexto de mercado difícil na China, as vendas globais da Mercedes-Benz Cars deverão situar-se agora num nível ligeiramente inferior ao do ano anterior", indicou a empresa, que até agora previa volumes de vendas estáveis.

O grupo passou também a prever que as receitas anuais de 2026 fiquem "ligeiramente abaixo" das registadas no ano passado.

Na China, mercado que durante anos foi um dos principais motores do crescimento da Mercedes-Benz, mas onde as margens estão agora sob pressão devido à guerra de preços desencadeada pelos fabricantes locais, as entregas de veículos da marca alemã caíram 30% no segundo trimestre.

O EBIT divulgado caiu 93,7%, para apenas 49 milhões de euros, devido sobretudo a imparidades sobre ativos na China no valor de várias centenas de milhões de euros.

Os resultados da divisão automóvel foram igualmente afetados por "uma gama de modelos menos favorável, medidas relacionadas com o ciclo de vida dos produtos e custos associados às campanhas de lançamento", acrescentou o grupo.

Estes fatores fizeram recuar a margem operacional ajustada da divisão para 4%, face aos 5,1% registados no mesmo período do ano anterior.

Apesar disso, a Mercedes-Benz manteve a previsão de uma margem operacional entre 3% e 5% para a divisão automóvel em 2026, um intervalo historicamente baixo para um fabricante de automóveis de luxo.

Ao nível do grupo, o lucro líquido aumentou 13,5%, impulsionado pelo melhor desempenho das divisões de veículos comerciais e de serviços financeiros, bem como pelas medidas de redução de custos.