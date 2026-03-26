Merlin Properties aumenta capital social em mais de 760 milhões a 13,64 euros por ação

A Merlin Properties fixou em 13,64 euros por ação o preço de emissão da colocação de cerca de 10% do seu capital, num total de 767,6 milhões de euros, destinados à terceira fase do plano de centro de dados.

Este preço é equivalente ao último preço das cotações da Merlin na quarta-feira, pelo que os títulos são emitidos sem desconto em relação ao mesmo, segundo comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Deste montante, um euro corresponde ao valor nominal e 12,64 euros à sobrevalorização de emissão.

Com o aumento do capital, o Banco Santander e a Nortia, passarão a deter participações de 24,71% e 8,5%, respetivamente, do capital social da Merlin.

O aumento de capital, refere a Efe, foi realizado através de um processo de colocação privada e dirigida exclusivamente a investidores qualificados, implicou a emissão de 56.275.101 novas ações.

O Banco Santander e a Nortia participaram na operação e subscreveram, respetivamente, 13.904.917 e 6.625.801 ações.

As três entidades assumiram um compromisso de não alienação de ações por 60 dias a partir da data de execução e aumento do capital.

As ações devem ser hoje admitidas nas bolsas de valores de Barcelona, Bilbau, Madrid e Valência e devem começar a ser cotadas nas bolsas espanholas na sexta-feira.

Após a admissão nas bolsas espanholas, estas novas ações também devem ser admitidas à negociação no mercado regulado da Euronext Lisboa.