Meta apresenta vendas acima do esperado e promete novos modelos de IA "nos próximos meses"

A Meta registou receitas acima do esperado no quarto trimestre e as perspetivas traçadas para o primeiro trimestre de 2026 ficam acima do esperado.

Através de um comunicado, a gigante das redes sociais, que detém Facebook, Instagram e WhatsApp, anunciou os resultados do quarto trimestre.

A faturação atingiu 59,89 mil milhões de dólares. Em causa está uma subida homóloga de 24%, para ficar acima da expetativa do mercado (58,59 mil milhões). Os custos e despesas aumentaram 40% no mesmo período, até aos 35,15 mil milhões de dólares.

Tudo somado, o lucro líquido avançou 9% para 22,77 mil milhões de dólares. Em simultâneo, a margem operacional recuou para 41% (menos 7 pontos percentuais do que no quarto trimestre de 2024).

No período em análise, receitas com publicidade subiram 24% em termos homólogos, para 58,14 mil milhões de dólares.

Na videochamada com os acionistas, que teve lugar após a divulgação das contas, o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, prometeu o lançamento dos mais recentes modelos de IA da empresa para "os próximos meses", a par de uma "grande aceleração em IA" em 2026, numa altura em que persegue as empresas que lideram no setor, como são a Google, a OpenAI e a Anthropic.