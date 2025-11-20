Meta condenada em Espanha a pagar 479 milhões aos media por concorrência desleal

Um tribunal de Madrid condenou a Meta a pagar 479 milhões de euros a 87 órgãos de imprensa digital espanhola e agências de notícias por ter obtido vantagem competitiva publicitária para o Facebook e o Instagram de forma desleal.A obtenção desta vantagem competitiva publicitária infringe as normas europeias de proteção de dados.Numa sentença, o Tribunal Mercantil número 15 de Madrid estima parcialmente as pretensões dos meios de comunicação - que reclamavam 551 milhões de euros - ao entender que a Meta utiliza indevidamente dados pessoais protegidos dos utilizadores do Facebook e do Instagram para inserir publicidade naquelas redes sociais.Esta prática, sustenta o juiz, dá-lhe uma vantagem competitiva significativa "desleal" em relação aos media digitais e às agências de notícias..Meta vai excluir os australianos com menos de 16 anos do Instagram e do Facebook a 4 de dezembro