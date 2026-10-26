Meta e SpaceX preparam-se para atrair mais de 100 mil milhões de dólares para investir em IA

O desenvolvimento de inteligência artificial continua a todo o gás nos EUA. Esta segunda-feira, duas gigantes da tecnologia fizeram anúncios neste sentido. A Meta e a SpaceX deram conta de futuros investimentos na ordem de dezenas de milhares de milhões de dólares, esta segunda-feira, 26 de outubro.

A Meta Platforms, dona do Facebook, Instagram e Whatsapp prepara-se para levantar 95 mil milhões de dólares, em equity, ou seja, através da emissão de ações. O valor está nos planos da empresa e, a concretizar-se, será a maior ronda de investimento de sempre na tecnológica.

Em causa está a intenção de acelerar o investimento em infraestruturas de inteligência artificial (IA), desde logo os data centers. A angariação de capital vai ter início com um lançamento de ações ordinárias Classe A no valor 22,5 mil milhões de dólares e ações preferenciais avaliadas em 12,5 mil milhões.

Acresce um programa adicional de venda de ações at the market, na ordem de 60 mil milhões de dólares. Estas corresponderão à Classe C (sem direito de voto em Assembleias Gerais, que deve ser colocado em prática no primeiro trimestre de 2027).

SpaceX planeia alugar tecnologia

A SpaceX planeia seguir pelo mesmo caminho, mas com valores menos elevados. A ideia passa igualmente por expandir as operações conectadas à inteligência artificial, no que respeita ao Grok, o modelo de linguagem da SpaceX.

A empresa de Elon Musk anunciou que um afiliado da Apollo Global Management vai comprar chips semicondutores e hardware de servidores e vai alugar tudo à tecnológica, por um período ligeiramente superior a cinco anos.

O negócio está avaliado em 40 mil milhões de dólares. Para tal, a empresa vai endividar-se no mesmo valor e os chips devem ser entregues na primeira metade de 2027.