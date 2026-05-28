Meta lança planos de assinatura pagos para as principais aplicações

A Meta lançou na quarta-feira planos de assinatura pagos para as suas principais aplicações, um passo importante para a gigante tecnológica que procura reduzir a sua dependência da publicidade.

O anúncio foi partilhado no Instagram pela diretora de produtos da Meta, Naomi Gleit.

Simplesmente denominados Instagram Plus e Facebook Plus, estes planos oferecem, nomeadamente, funcionalidades adicionais de análise estatística e acesso a um público mais vasto.

O acesso terá um custo mensal de 3,99 dólares.

Por 2,99 dólares por mês, o WhatsApp Plus coloca a ênfase na personalização, com, nomeadamente, autocolantes premium, toques personalizados e temas para a aplicação.

Segundo Gleit, o objetivo do grupo a longo prazo é agrupar estes planos numa oferta denominada Meta One.

Este lançamento ocorre num momento em que a Meta está sob estreita vigilância por parte dos investidores devido às suas despesas massivas em inteligência artificial (IA).

A empresa prevê gastar este ano entre 125 e 145 mil milhões de dólares, principalmente em centros de dados dedicados à IA.

As ações da Meta subiram mais de 3% em Wall Street na quarta-feira.

Em 2023, a Meta lançou versões pagas e sem publicidade do Facebook e do Instagram para os utilizadores europeus, a fim de cumprir a legislação da UE em matéria de proteção de dados, oferecendo assim aos utilizadores a possibilidade de escolherem entre uma experiência gratuita financiada por publicidade e uma experiência paga sem anúncios.