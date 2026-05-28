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Meta lança planos de assinatura pagos para as principais aplicações

O anúncio foi partilhado no Instagram pela diretora de produtos da Meta, Naomi Gleit.O acesso terá um custo mensal de 3,99 dólares.
Mark Zuckerberg, CEO da Meta
Mark Zuckerberg, CEO da MetaAFP
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A Meta lançou na quarta-feira planos de assinatura pagos para as suas principais aplicações, um passo importante para a gigante tecnológica que procura reduzir a sua dependência da publicidade.

O anúncio foi partilhado no Instagram pela diretora de produtos da Meta, Naomi Gleit.

Simplesmente denominados Instagram Plus e Facebook Plus, estes planos oferecem, nomeadamente, funcionalidades adicionais de análise estatística e acesso a um público mais vasto.

O acesso terá um custo mensal de 3,99 dólares.

Por 2,99 dólares por mês, o WhatsApp Plus coloca a ênfase na personalização, com, nomeadamente, autocolantes premium, toques personalizados e temas para a aplicação.

Segundo Gleit, o objetivo do grupo a longo prazo é agrupar estes planos numa oferta denominada Meta One.

Este lançamento ocorre num momento em que a Meta está sob estreita vigilância por parte dos investidores devido às suas despesas massivas em inteligência artificial (IA).

A empresa prevê gastar este ano entre 125 e 145 mil milhões de dólares, principalmente em centros de dados dedicados à IA.

As ações da Meta subiram mais de 3% em Wall Street na quarta-feira.

Em 2023, a Meta lançou versões pagas e sem publicidade do Facebook e do Instagram para os utilizadores europeus, a fim de cumprir a legislação da UE em matéria de proteção de dados, oferecendo assim aos utilizadores a possibilidade de escolherem entre uma experiência gratuita financiada por publicidade e uma experiência paga sem anúncios.

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