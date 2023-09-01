DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Metalogalva compra Electrofer e pretende investir três milhões

Esta operação insere-se na estratégia de crescimento da multinacional portuguesa que, em maio, abriu a sua primeira unidade produtiva nos Estados Unidos
A Metalogalva, multinacional portuguesa sediada na Trofa, comprou a Electrofer, metalomecânica da Marinha Grande, onde pretende investir cerca de três milhões de euros nos próximos anos e manter os mais de 250 trabalhadores, anunciou.

"A Metalogalva, empresa do VigentGroup com presença em 15 países e um volume de negócios consolidado de 400 milhões de euros em 2022, comprou a Electrofer, metalomecânica da Marinha Grande que conta com mais de 250 colaboradores", informou a empresa, em comunicado enviado à Lusa.

Esta operação insere-se na estratégia de crescimento da multinacional portuguesa que, em maio, abriu a sua primeira unidade produtiva nos Estados Unidos (EUA).

A Metalogalva adiantou também que o plano de investimento direto na Electrofer poderá atingir três milhões de euros, ao longo dos próximos anos, e que todos os mais de 250 trabalhadores da empresa da Marinha Grande se vão manter em funções.

A multinacional estima um crescimento de faturação da Electrofer nos próximos anos de cerca de 25%, em relação ao ano de 2022.

