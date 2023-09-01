Metalogalva compra Electrofer e pretende investir três milhões

A Metalogalva, multinacional portuguesa sediada na Trofa, comprou a Electrofer, metalomecânica da Marinha Grande, onde pretende investir cerca de três milhões de euros nos próximos anos e manter os mais de 250 trabalhadores, anunciou.."A Metalogalva, empresa do VigentGroup com presença em 15 países e um volume de negócios consolidado de 400 milhões de euros em 2022, comprou a Electrofer, metalomecânica da Marinha Grande que conta com mais de 250 colaboradores", informou a empresa, em comunicado enviado à Lusa..Esta operação insere-se na estratégia de crescimento da multinacional portuguesa que, em maio, abriu a sua primeira unidade produtiva nos Estados Unidos (EUA)..A Metalogalva adiantou também que o plano de investimento direto na Electrofer poderá atingir três milhões de euros, ao longo dos próximos anos, e que todos os mais de 250 trabalhadores da empresa da Marinha Grande se vão manter em funções..A multinacional estima um crescimento de faturação da Electrofer nos próximos anos de cerca de 25%, em relação ao ano de 2022.