Metalomecânica: setor que mais exporta ameaçado por nova política de Bruxelas

A indústria metalúrgica e metalomecânica, um pilar do crescimento das exportações em Portugal, responsável por mais de 30% dos bens vendidos ao exterior, enfrenta sérias ameaças devido à nova política da União Europeia para proteger a produção de aço, considerada uma matéria-prima crítica para a autonomia do bloco.O Executivo comunitário planeia substituir a atual medida de salvaguarda em 2026 por uma política permanente, que duplicará para 50% as taxas sobre as quantidades de aço importadas que excedam os limites estabelecidos. Além disso, empresários do setor alertam para processos de antidumping em curso, conforme reportado pelo Jornal Económico na sua edição desta sexta-feira, 24 de outubro.Vítor Neves, presidente da AIMMAP, a associação do setor, expressou preocupações sobre a competitividade da indústria transformadora metalomecânica europeia, afirmando que poderá perder relevância e volume a longo prazo. “A indústria do aço também será afetada, pois deixará de ter clientes. Menor competitividade e maior dificuldade em exportar, juntamente com concorrência desleal de produtos semiacabados ou acabados importados, terão um impacto fortíssimo na indústria metalomecânica portuguesa”, alertou Vítor Neves..Exportações da metalurgia cresceram 13,8% no primeiro semestre